Serve davvero un robot lavapavimenti con un braccio meccanico? La prova del Roborock Saros 70

Il Roborock Saros Z70, presentato al CES di Las Vegas, rivoluziona il mondo dei robot lavapavimenti con un innovativo braccio meccanico multifunzionale. Capace di raccogliere e spostare oggetti, promette di semplificare le pulizie domestiche. Ma vale davvero la spesa? Scopriamo insieme se questa tecnologia all'avanguardia può fare la differenza nella tua casa.

Annunciato al CES di Las Vegas il Roborock Saros Z70 è il primo robot lavapavimenti che guarda al futuro: l’ingrediente in piĂą è un braccio meccanico multifunzionale che può raccogliere e spostare oggetti mentre pulisce. Vale davvero la spesa?. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - Serve davvero un robot lavapavimenti con un braccio meccanico? La prova del Roborock Saros 70

