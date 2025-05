Serie A le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari | le scelte di Conte in difesa

Il match tra Napoli e Cagliari, valido per lo scudetto, si gioca al Maradona. Le formazioni ufficiali e le scelte di Conte in difesa sono decisive: una vittoria potrebbe consegnare il titolo agli azzurri. Una partita chiave nel percorso del Napoli verso il sogno tricolore, con il destino nelle proprie mani.

Gara che vale lo Scudetto per il Napoli contro il Cagliari: le scelte di formazione di Conte e Nicola per la gara del Maradona. L’ultimo step per coronare il sogno Scudetto. Il Napoli ospita il Cagliari e dipenderà solamente da se stesso, con una vittoria che permetterebbe agli azzurri di conquistare il quarto titolo della propria storia. Alla squadra di Antonio Conte, reduce da due pareggi contro Genoa e Parma, basterà una semplice vittoria per laurearsi campione, indipendentemente da quello che nel frattempo l’Inter starà facendo sul campo del Como. 🔗 Leggi su Sportface.it