Serie A le formazioni ufficiali di Como-Inter | la rivoluzione di Inzaghi

L’Inter di Inzaghi si prepara ad affrontare il Como in una sfida cruciale, con occhi già puntati sulla finale di Champions League. Le formazioni ufficiali di Comointer e le scelte di Inzaghi e Fabregas promettono uno spettacolo emozionante, in una gara di novanta minuti che potrebbe determinare il sogno tricolore nerazzurro.

L’Inter sogna il sorpasso ma pensa già alla finale di Champions League: le scelte di Inzaghi e Fabregas per la gara del Sinigaglia. Novanta minuti per continuare a sognare il tricolore. L ’Inter scende in campo a Como con un solo obiettivo: battere la squadra di Fabregas e sperare in un passo falso del Napoli contro il Cagliari. Questo l’unico risultato che permetterebbe alla squadra di Simone Inzaghi di scavalcare in classifica gli azzurri e aggiudicarsi così lo Scudetto. Queste le scelte dei due allenatori per la gara del Sinigaglia. 🔗 Leggi su Sportface.it

