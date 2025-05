Serie A 38esima giornata | probabili formazioni orario e dove vedere le sfide

La 38ª e ultima giornata di Serie A, in scena il 23 maggio 2025, deciderà scudetto, coppe europee e retrocessioni. Napoli-Cagliari e Como-Inter apriranno le sfide decisive, con i verdetti ancora aperti a 90 minuti dal termine. Ecco le probabili formazioni, orari e dove seguire le partite in diretta.

Milano, 23 maggio 2025 - Scudetto, coppe europee e salvezza. Tutto ancora in ballo a 90 minuti dal termine del campionato. La 38° e ultima giornata di Serie A verrà inaugurata dalle due sfide che decideranno la volata per il titolo: la capolista Napoli ospita il Cagliari, mentre l' Inter va a Como. La tavola sembra apparecchiata per il successo degli azzurri, che hanno un punto di vantaggio sulla Beneamata, ma occhio alle sorprese. Domenica in campo tutte le altre. In zona Champions, la Juventus parte favorita, ma deve battere il Venezia per assicurarsi il quarto posto, senza dover sperare nei passi falsi di Roma e Lazio, impegnate rispettivamente a Torino e all'Olimpico contro il Lecce.

