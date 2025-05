Sergio Silvestri collaboratore e chitarrista storico di Vasco Rossi scomparso a 73 anni

Con profonda tristezza si annuncia la scomparsa di Sergio Silvestri, storico collaboratore e chitarrista di Vasco Rossi, morto a 73 anni. Originario di Concordia sul Secchia, Silvestri ha condiviso decenni di successi e passione musicale, lasciando un’impronta indelebile nel mondo del rock italiano. La sua figura resta un esempio di dedizione e talento.

È con profonda tristezza che si apprende la scomparsa di Sergio Silvestri, un collaboratore storico di Vasco Rossi, che ci ha lasciato a 73 anni. Nato a Concordia sul Secchia, Silvestri ha intrapreso il suo percorso artistico sin da giovane, condividendo preziose esperienze formanti al collegio dei salesiani insieme al celebre rocker, esperienza di cui . L'articolo Sergio Silvestri, collaboratore e chitarrista storico di Vasco Rossi, scomparso a 73 anni è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Sergio Silvestri, collaboratore e chitarrista storico di Vasco Rossi, scomparso a 73 anni

Sergio Silvestri, collaboratore di Vasco Rossi, è morto: funerale a Mirandola 24 maggio

Il mondo della musica piange la scomparsa di Sergio Silvestri, storico collaboratore di Vasco Rossi, spentosi a Mirandola il 24 maggio.

Lutto per Vasco Rossi, è scomparso il migliore amico e collaboratore Sergio Silvestri

Un grave lutto per Vasco Rossi: è scomparso a 73 anni Sergio Silvestri, suo caro amico e storico collaboratore.

Lutto per Vasco Rossi, è morto l'amico e collaboratore Sergio Silvestri: "Ci troveremo come le star"

Vasco Rossi piange la perdita del caro amico e collaboratore Sergio Silvestri. Con un toccante messaggio su Instagram, il rocker ricorda il suo storico alleato, promettendo di ritrovarsi un giorno “come le star”.

Addio a Sergio Silvestri: storico speaker e amico di Vasco Rossi morto a 73 anni

Morto Sergio Silvestri, storico collaboratore di Vasco Rossi: scrisse "La strega (la diva del sabato sera)"

È morto Sergio Silvestri, storico collaboratore di Vasco Rossi

Chi era Sergio Silvestri, amico e collaboratore di Vasco: "Vivrai nel mio cuore"

