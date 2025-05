Sergio Mattarella | L' impegno educativo è cruciale per sradicare la mafia

Sergio Mattarella sottolinea l’importanza dell’impegno educativo come strumento cruciale per combattere la mafia. Ricordando le parole di Falcone, evidenzia come solo con coerenza e impegno condiviso si possa sostenere la lotta per la legalità. La storia ha dimostrato che, sebbene la mafia abbia subito colpi duri, la speranza di una società libera dalla criminalità rimane viva attraverso l’istruzione e la consapevolezza collettiva.

"La mafia, come ogni fatto umano, ha avuto un inizio ed avrà anche una fine": questo ripeteva Falcone, sollecitando coerenza e impegno educativo, spronando chiunque nella società a fare la propria parte insieme alle istituzioni, a ogni livello. La mafia ha subìto colpi pesantissimi, ma all'opera di sradicamento va data continuità, cogliendo le sue trasformazioni, i nuovi legami con attività economiche e finanziarie, le zone grigie che si formano dove l'impegno civico cede il passo all'indifferenza". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sergio Mattarella: L'impegno educativo è cruciale per sradicare la mafia

