Serafini Snals | Servono investimenti strutturali e visione strategica per affrontare le sfide epocali della scuola

Il convegno Snals-Confsal "Innovazioni e sfide per l'istruzione" ha evidenziato le trasformazioni epocali colpite dal cambiamento digitale e sociale. Serafini (Snals) ha sottolineato l’importanza di investimenti strutturali e di una visione strategica per affrontare le sfide della scuola contemporanea, chiamando a un impegno condiviso per garantire un futuro sostenibile e innovativo nel settore educativo.

Il convegno Snals-Confsal "Innovazioni e sfide per l'istruzione" ha messo in luce le trasformazioni epocali che stanno investendo il mondo dell'istruzione e della ricerca. L'articolo Serafini (Snals): “Servono investimenti strutturali e visione strategica per affrontare le sfide epocali della scuola” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri articoli sullo stesso argomento

Giornata mondiale della famiglia, Bordignon: "Occasione per un cambio di paradigma, ma servono investimenti forti e continui, non bonus a intermittenza"

In occasione della Giornata mondiale della famiglia, Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, sottolinea l'importanza di un cambio di paradigma.

Liste d’attesa, Marinoni: “Servono più investimenti, bisogna gestire al meglio le risorse”

Nei recenti interventi, la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha affrontato il problema delle liste d’attesa nella sanità pubblica, riaffermando la necessità di un'appello alle Regioni.

Di Biase ritira l’Odg sull’esenzione Imu e Tari per Santa Maria: "Servono proposte distinte e condivise"

Carla Di Biase, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Chieti, ha ritirato l’ordine del giorno per l'esenzione congiunta di Imu e Tari per il quartiere Santa Maria.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Serafini (Snals), noi al lavoro per più soldi ai docenti

msn.com scrive: "Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro che stiamo discutendo, relativo al triennio 2022-2024, è scaduto da mesi. (ANSA) ...

Scuola, Serafini (Snals): “Contratto subito e formazione statale”

Come scrive ildenaro.it: Lo ha dichiarato Elvira Serafini, segretaria generale dello Snals, a margine dell’ottava Giornata del ... L’istruzione – ha concluso – non è un costo da tagliare, ma un investimento da proteggere. Il ...

Scuola, Serafini (Snals): "Contratto subito e formazione statale"

Secondo msn.com: Lo ha dichiarato Elvira Serafini, segretaria generale dello Snals, a margine dell’ottava ... concluso – non è un costo da tagliare, ma un investimento da proteggere. Il lavoro nella scuola ...