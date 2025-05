Segni Quando il riciclo diventa creativo Mostra personale di Paolo Pecoraro 55 opere tra pittura e materia tra natura e riciclo

Segni è la mostra personale di Paolo Pecoraro, pensionato dall’animo d’artista, che dopo dieci anni trasforma il riciclo in creatività. Con 55 opere tra pittura e materia, esplora il rapporto tra natura e recupero, dimostrando come l’arte possa nascere dal riuso e dalla passione, regalando un nuovo significato ai materiali di scarto.

Cronache Cittadine SEGNI – Dopo dieci anni di passione coltivata con dedizione, Paolo Pecoraro, pensionato con l’animo dell’artista, presenta la sua prima L'articolo Segni. “Quando il riciclo diventa creativo”. Mostra personale di Paolo Pecoraro. 55 opere tra pittura e materia, tra natura e riciclo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Segni. “Quando il riciclo diventa creativo”. Mostra personale di Paolo Pecoraro. 55 opere tra pittura e materia, tra natura e riciclo

Altre letture consigliate

La lavorazione dei cappelli e il riciclo creativo degli scarti

Gli alunni della scuola media ‘Collodi’ di Montappone hanno intrapreso un progetto innovativo dal titolo ‘Lo scarto in atto: upcycling a scuola’.

Laboratorio di riciclo creativo degli scarti alimentari

Unisciti a noi per una giornata di creatività e sostenibilità nel riciclo degli scarti alimentari! Sabato 24 maggio 2025, presso il Consorzio Scuola Comunità Impresa di Novara, l’Associazione Novara Europa organizza un laboratorio dedicato al riciclo creativo, per scoprire come trasformare gli scarti in oggetti utili e belli, promuovendo un consumo più consapevole e rispettoso dell'ambiente.

Quando il cibo diventa rifugio, l’approfondimento con Danyla De Vincentiis

Questo venerdì, a Italia Sera, esploriamo il complesso rapporto con il cibo insieme alla dottoressa Danyla De Vincentiis, psicologa e parent coach.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Riciclo creativo e tecnologie circolari. Innovazione artigiana e industriale che trasforma scarti in risorse.

ilplurale.it scrive: In un mondo sempre più minacciato dalla crisi ambientale, il riciclo creativo e le tecnologie circolari emergono come soluzioni fondamentali. Ti trovi di ...

Riciclo creativo per arredare? I 9 errori che rovinano tutto (anche se hai gusto)

Come scrive designmag.it: Recuperare mobili e complementi è un’arte che richiede occhio, pazienza e attenzione. E molti, nonostante l'ispirazione, sbagliano!

Riciclo creativo: 12 idee originali con i tappi di sughero

Secondo donnamoderna.com: Riciclo creativo… che passione ... Le bottiglie si trasformano in vasi per i fiori e la vecchia moka diventa il contenitore ideale, dal gusto retrò, per le tue piantine aromatiche da tenere ...