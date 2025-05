Sebastião Salgado con le sue foto ci ha riconnesso con l' umanità e la terra ora sta a noi conservarne il messaggio

Sebastião Salgado, con le sue immagini profonde e toccanti, ci ha riconnesso con l’umanità e la terra. Ora spetta a noi custodire e diffondere il suo messaggio di conservazione e rispetto. La sua capacità di comunicare con immediatezza, anche ai più piccoli, rende il suo lavoro un patrimonio universale da preservare e condividere.

Se c'è un fotografo che ha saputo arrivare con immediatezza e semplicità a tutti, inclusi i più piccoli, è Sebastião Salgado, un economista interessato allo sviluppo delle aree più povere, che aveva lavorato anche con la World Bank, e poi ha scelto la fotografia, una fotografia che fin dall'inizio ha saputo catturare l'essenza della natura, quella selvaggia e quella umana, quella inanimata di vette e ghiacciai e quella frammentata e infinitamente bella delle nostre tradizioni e culture, con una dedizione infinita verso gli ultimi, la nostra fragilità, la maestosità dell'energia vitale che esiste di suo nelle cose.