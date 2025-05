Sebastiao Salgado bianco e nero 1944-2025

Sebastião Salgado (1944-2025) ha trasformato il bianco e nero da semplice tecnica fotografica in un potente strumento espressivo. Attraverso le sue Leica, ha catturato un mondo iconico, immergendosi nei chiaroscuri e nelle textures che rendono le sue immagini non solo documentari, ma anche vere opere d'arte pittoriche, capaci di rivelare emozioni profonde e contrasti essenziali.

Ho sempre pensato che a unirli fosse, in fondo, il bianco e nero. Il bianco e nero che è stato il suo filtro per capire il mondo, attraverso le sue Leika. Il bianco e nero tutt’altro che documentario ma pittorico, contrastato, tridimensionale di chiaroscuri. “Per me il bianco e nero è un modo di non distogliere la mia attenzione da quello che è il vero oggetto del mio interesse. E sono assolutamente certo che nel momento in cui tu guardi quella foto, in un certo senso tu vedrai dei colori”. In bianco e nero anche Wim Wenders ha girato i suoi film migliori. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Sebastiao Salgado, bianco e nero (1944-2025)

Chi era Sebastião Salgado fotografo re del bianco e nero e attivista per l'ambiente

Sebastião Salgado, rinomato fotografo brasiliano e attivista ambientale, è scomparso a 81 anni a Parigi.

Addio a Sebastiao Salgado, morto a 81 anni il "genio della fotografia in bianco e nero", era membro dell'Accademia delle Belle Arti francese

Addio a Sebastião Salgado, celebre fotografo franco-brasiliano scomparso a 81 anni a Parigi. Membro dell'Accademia delle Belle Arti francese, è stato riconosciuto come un vero genio della fotografia in bianco e nero, celebre per i suoi scatti iconici di guerre e della Foresta Amazzonica.

