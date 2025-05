Se vengo a Napoli mi porto il mio fedelissimo | Allegri avvisa ADL | Ecco la prima richiesta

Se vengo a Napoli, mi porto il mio fedelissimo Allegri, avvisa ADL. Il futuro di Conte è incerto e il presidente partenopeo pensa già al dopo, con un ex Juventus in cima alla lista e un nome a sorpresa che inizia a circolare. Dopo una sola stagione, l’avventura di Conte potrebbe presto volgere al termine.

Il futuro di Conte è in bilico e De Laurentiis pensa già al dopo: il nome in cima alla lista è quello di un ex Juventus. E inizia a circolare anche un nome a sorpresa. Dopo appena una stagione, l'avventura di Antonio Conte al Napoli potrebbe già essere giunta al capolinea. La scintilla tra il tecnico salentino e l'ambiente partenopeo non è mai davvero esplosa, e i risultati altalenanti hanno riacceso i dubbi della società.

