Se in Germania suona l' ora dei manager

In Germania, si annuncia un nuovo capitolo politico con la nomina di Katherina Reiche, Wolfram Weimer e Karsten Wildberger come ministri dell'Economia, della Cultura e del Digitale. Con questa scelta, Merz invia un chiaro messaggio di svolta e visione strategica, segnando l'inizio di un'epoca rinnovata e orientata alle sfide del futuro.

Con la nomina di Katherina Reiche, Wolfram Weimer e Karsten Wildberger, rispettivamente ai ministeri dell'Economia, della Cultura e del Digitale, Merz manda un messaggio inequivocabile

Al bando i vetero-fasci del Regno di Germania. Un impero immobiliare

In un’operazione senza precedenti, la polizia ha smantellato un'organizzazione vetero-fascista che negli ultimi dieci anni ha minacciato la democrazia nel Regno di Germania.

Germania, maxi operazione contro i "cittadini del Reich"

In Germania, una maxi operazione ha portato all'arresto di quattro leader di un movimento estremista che sostiene l'esistenza dell'Impero tedesco del 1871.

Germania, messo al bando gruppo neonazi

La Germania ha messo al bando un'organizzazione neonazista, arrestando quattro leader del gruppo autoproclamato "Regno di Germania".

In Germania un manager del retail diventa ministro per la digitalizzazione: ecco chi è Karsten Wildberger

La Germania ha creato un Ministero per la Digitalizzazione e suo ruolo centrale nello sviluppo dell'innovazione tecnologica. Wildberger, 55 anni, è un manager di comprovata esperienza