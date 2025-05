Scoperto cimitero delle carcasse di auto | FOTO

Scoperto a Castel Volturno un vero cimitero di auto smantellate, con oltre 100 veicoli e parti di carrozzeria abbandonate in località Bagnara, vicino al mare. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pasquale Marrandino, interviene per approfondire la vicenda e tutelare l’ambiente, evidenziando un fenomeno preoccupante di abbandono di veicoli.

Scoperto un vero e proprio cimitero delle carcasse di auto. Numerosi veicoli smembrati o parti di carrozzeria sono stati rinvenuti a Castel Volturno, in località Bagnara, a poca distanza dal mare. Sono oltre 100 i veicoli recuperati. L'amministrazione comunale del sindaco Pasquale Marrandino.

