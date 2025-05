Scontro Stroppa-Urso | Qualcuno nel governo non vuole Starlink Stupito dalle sue parole

Lo scontro tra Stroppaursa e il governo sui piani Starlink solleva stupore: in assenza di accordi concreti da oltre sei mesi, il ministro Adolfo Urso afferma che l’Italia costruirà la sua costellazione satellitare in cinque anni senza Starlink, mentre Amazon continua il suo percorso dopo sei anni. Una situazione di incertezza che mette in discussione le strategie di connettività del Paese.

Nell'ipotesi di accordo tra governo e Starlink "credo sia tutto fermo da almeno sei mesi o più. Da quello che ho capito, il ministro delle Imprese Adolfo Urso pochi giorni fa, ha detto di fronte i vertici dello Stato che l'Italia avrà la sua costellazione in 5 anni senza Starlink. Amazon dopo 6 anni, con 10 miliardi investiti e 1500 ingegneri è riuscita solo a mandare 26 satelliti di test. Felice per il progetto di Urso che farà meglio in 5 anni. Da italiano faccio il tifo per lui. Da tecnico nutro qualche dubbio ". 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Scontro Stroppa-Urso: "Qualcuno nel governo non vuole Starlink". "Stupito dalle sue parole"

