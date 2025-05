Sciopero venerdì di disagi per trasporto ferroviario con cancellazioni e ritardi

Venerdì saranno registrati significativi disagi nel trasporto ferroviario a causa di uno sciopero nazionale indetto dalle sigle sindacali autonome per il rinnovo del contratto. Previsti cancellazioni e ritardi su molte tratte, con conseguenti disagi per i pendolari. Servizio a cura di Raffaella Frullone.

Leggi anche questi approfondimenti

Sciopero nazionale FS Italiane: disagi per treni e trasporto pubblico venerdì 23 maggio

Venerdì 23 maggio si preannunciano disagi sui mezzi di trasporto a causa dello sciopero nazionale FS Italiane, proclamato da Usb e Sgb per richiedere il rinnovo contrattuale.

Sciopero dei treni venerdì 23 maggio in tutta Italia, disagi in arrivo

Lo sciopero dei treni, originariamente previsto per sabato 17 maggio, è stato rinviato a venerdì 23 maggio su richiesta della Commissione di garanzia sugli scioperi.

Sciopero treni venerdì 23 maggio: rischio disagi in Toscana. Quali sono le fasce di garanzia

Venerdì 23 maggio 2025 si prevede uno sciopero nazionale dei treni, con possibili disagi in Toscana. Le fasce di garanzia, che assicurano servizi minimi, sono dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

