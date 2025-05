Sciopero treni oggi a Bologna ritardi e cancellazioni

Oggi, 23 maggio 2025, Bologna è colpita da uno sciopero dei treni che provoca numerose cancellazioni e ritardi. Al momento, sono già stati soppressi circa dieci treni, tra regionali e alta velocità, con ritardi fino a 35 minuti. La situazione sta creando disagi per pendolari e viaggiatori, con le stazioni che monitorano attentamente l’andamento dei servizi ferroviari.

Bologna, 23 maggio 2025 - Sciopero dei treni, oggi 23 maggio, cancellazioni e ritardi anche a Bologna. Si registrano già una decina di treni cancellati, tra regionali e convogli Alta Velocità a lunga percorrenza, e qualche ritardo, fino a 35 minuti al momento per i treni in partenza. I monitor in stazione informano i passeggeri che dall'una di stanotte fino alle 23.59 i treni potranno subire ritardi o variazioni. Numerosi disagi per i passeggeri e i pendolari. Lo sciopero coinvolge il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sciopero treni oggi, a Bologna ritardi e cancellazioni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sciopero nazionale, dai treni all’industria chi sciopera oggi e perché

Oggi, venerdì 23 maggio, si svolge uno sciopero nazionale che coinvolge ferrovie, scuole e industrie in tutta Italia.

Sciopero nazionale, dai treni all’industria chi sciopera oggi e perché

Oggi, venerdì 23 maggio, si svolge uno sciopero nazionale che coinvolge ferrovie, scuole e industrie in tutta Italia, causando disagi nei servizi.

Sciopero nazionale, dai treni all’industria chi sciopera oggi e perché

Oggi, venerdì 23 maggio, in Italia si svolge uno sciopero nazionale che coinvolge ferrovie, scuole e industrie, causando disagi in tutto il paese.

Su questo argomento da altre fonti

Sciopero treni 23 maggio in Emilia Romagna: quali sono le fasce orarie garantite; Sciopero dei treni 23 maggio: gli orari e le corse garantite; Sciopero treni 23 maggio 2025, orari e fasce garantite dalle compagnie; Venerdì sciopero dei treni: orari dello stop e fasce di garanzia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sciopero treni oggi, a Bologna ritardi e cancellazioni

Secondo msn.com: Disagi per i passeggeri delle linee regionali e dell’Alta Velocità. Alcune partenze sono slittate di oltre mezz’ora. Gli orari potranno variare fino alle 23.59 ...

Sciopero dei treni, a Bologna cancellazioni e ritardi

Come scrive msn.com: Giornata di disagi per i passeggeri e i pendolari che usano i treni per spostarsi e anche recarsi al lavoro per lo sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. (ANSA) ...

Sciopero nazionale: disagi per i passeggeri dei treni a Bologna Centrale

msn.com scrive: Treni cancellati e ritardi fino a 35 minuti a Bologna Centrale per lo sciopero nazionale del personale FS, Italo e Trenord.