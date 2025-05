Sciopero treni 23 maggio | cancellazioni fasce garantite orari e info utili

Lo sciopero dei treni del 23 maggio sconvolge i trasporti in tutta Italia, causando cancellazioni, ritardi fino a 90 minuti e disagi su tutta la rete ferroviaria. Ecco le fasce garantite, gli orari e le informazioni utili per affrontare al meglio questa giornata difficile per i pendolari e i viaggiatori.

Giornata nera per i trasporti ferroviari italiani: oggi venerdì 23 maggio è in corso uno sciopero treni nazionale che sta mettendo a dura prova l'intera rete ferroviaria, con cancellazioni, ritardi e proteste diffuse da Nord a Sud. Dalle cancellazioni ai ritardi fino a 90 minuti a Termini e in tutta Italia: sono già iniziati i disagi causati dalla mobilitazione, che coinvolge sia il personale Trenitalia sia quello di Italo e anche alcune sigle minori. Iniziata all'una di notte, la mobilitazione ferroviaria andrà avanti fino alle 23,59 di oggi, per una durata di 23 ore.

