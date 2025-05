Sciopero treni 23 maggio 2025 | orari corse garantite e tratte coinvolte Stop anche a scuola e sanità

Lo sciopero dei treni del 23 maggio 2025, proclamato da alcune sigle sindacali autonome, interesserà l'intera giornata e coinvolgerà diverse tratte del gruppo FS Italiane. Durante questa giornata saranno garantite alcune corse, ma potrebbero esserci disagi anche per scuole e servizi sanitari. Ecco gli orari garantiti e le tratte coinvolte.

È stato proclamato da «alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane, dalle ore 1.00 alle ore 24 di venerdì 23 maggio 2025.. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sciopero treni 23 maggio 2025: orari, corse garantite e tratte coinvolte. Stop anche a scuola e sanità

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Ancora uno sciopero dei treni in arrivo a maggio: stop di 23 ore

A maggio si preannuncia un nuovo sciopero dei treni, con un fermo di 23 ore. Sabato 17 maggio, oltre all'agitazione del personale regionale Trenitalia indetta da Orta Trasporti, è prevista anche un'agitazione nazionale, alimentando preoccupazioni per i pendolari del novarese e di altre aree.

Sciopero treni 17 maggio: revocato. Stop alla circolazione venerdì 23

È stato revocato lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS italiane, originariamente previsto per sabato 17 maggio 2025.

Sciopero dei treni rinviato dal 17 al 23 maggio 2025: si annuncia l’ennesimo venerdì nero in Lombardia

Il tanto temuto venerdì nero in Lombardia si avvicina. Lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, inizialmente programmato per il 17 maggio 2025, è stato rinviato al 23 maggio.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sciopero dei treni del 23 maggio 2025, chi si ferma e dove; Trenitalia, sciopero del 23 maggio 2025: i treni garantiti; Sciopero treni venerdì 23 maggio: gli orari dello stop e le fasce garantite; Venerdì 23 maggio ci sarà uno sciopero dei treni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sciopero treni 23 maggio, a Roma cancellazioni e ritardi fino a 90 minuti. La situazione in tutta Italia

leggo.it scrive: Sciopero dei treni del 23 maggio. Treni cancellati o con ritardi fino a 90 minuti alla stazione Termini di Roma per uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo FS e Italo. I monitor..

Sciopero treni oggi 23 maggio, rischio disagi su tutta la rete

msn.com scrive: Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla ...

Sciopero treni oggi, a Bologna ritardi e cancellazioni

Si legge su msn.com: Disagi per i passeggeri delle linee regionali e dell’Alta Velocità. Alcune partenze sono slittate di oltre mezz’ora. Gli orari potranno variare fino alle 23.59 ...