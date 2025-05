Sciopero nazionale treni a Roma Termini cancellazioni e ritardi fino a 90 minuti

A Roma Termini si registrano numerosi cancellamenti e ritardi fino a 90 minuti a causa dello sciopero nazionale dei treni indetto dai sindacati autonomi. Decine i treni soppressi, con pesanti disagi per i passeggeri, tra cui corse regionali da Fiumicino e treni ad alta velocità per Napoli. La mobilitazione sta influenzando significativamente il traffico ferroviario nella capitale.

(Adnkronos) – Sono già decine i treni cancellati alla stazione Termini di Roma per lo sciopero nazionale indetto dai sindacati autonomi del settore. I disagi per i passeggeri si annunciano pesanti: soppressi diversi treni regionali provenienti da Fiumicino così come quelli ad Alta Velocità per Napoli e Milano mentre, in particolare sulle tratte regionali, si

Sciopero dei treni di sabato 17 maggio a livello nazionale e locale, gli orari e le fasce di garanzie

Sabato 17 maggio 2025, il settore ferroviario italiano vivrà un'altra giornata di disagi a causa di uno sciopero nazionale e locale.

Treni, sciopero nazionale del personale Fs proclamato per il 23 maggio

Il 23 maggio, sarà osservato uno sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome del Gruppo FS Italiane.

Treni, sciopero nazionale del personale Fs il 23 maggio: orario, chi si ferma

Venerdì 23 maggio si svolgerà uno sciopero nazionale nel settore ferroviario, proclamato dalle sigle sindacali autonome del personale FS, Trenitalia e Trenitalia Tper.

