Sciopero nazionale treni, a Roma Termini cancellazioni e ritardi fino a 90 minuti

Lo sciopero nazionale dei treni ha causato numerosi disagi a Roma Termini, con decine di cancellazioni e ritardi fino a 90 minuti. I passeggeri devono affrontare disagi significativi, con treni regionali provenienti da Fiumicino e alta velocità per Napoli soppressi, a causa dell’agitazione indetta dai sindacati autonomi del settore.

(Adnkronos) – Sono già decine i treni cancellati alla stazione Termini di Roma per lo sciopero nazionale indetto dai sindacati autonomi del settore. I disagi per i passeggeri si annunciano pesanti: soppressi diversi treni regionali provenienti da Fiumicino così come quelli ad Alta Velocità per Napoli e Milano mentre, in particolare sulle tratte regionali, si .