Sciopero nazionale | disagi a Roma Termini treni cancellati e ritardi fino a 90 minuti

A Roma Termini, oggi si registrano duri disagi a causa dello sciopero nazionale che coinvolge le Ferrovie dello Stato. Pendolari e viaggiatori affrontano cancellazioni e ritardi fino a 90 minuti, rendendo questa giornata particolarmente complicata per chi si sposta in treno. La protesta sta colpendo duramente la mobilità urbana e nazionale.

Registrati ritardi fino a 90 minuti a Roma Termini a causa dello sciopero nazionale coinvolte anche le Ferrovie dello stato. Giornata difficile per i pendolari e i viaggiatori alla stazione Termini di Roma, dove numerosi treni sono stati cancellati o stanno registrando ritardi fino a 90 minuti a causa dello sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge il personale del gruppo Ferrovie dello Stato (FS) e Italo. L’agitazione sindacale, in vigore da stanotte all’una fino alle 23:59 di oggi, è stata indetta dalle sigle autonome Usb (Unione Sindacale di Base) e Sgb (Sindacato Generale di Base) per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

