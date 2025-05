Sciopero e probabile festa scudetto a Napoli | come muoversi in città

Napoli si prepara a vivere un grande evento: uno sciopero previsto per venerdì 23 maggio 2025, in concomitanza con la possibile festa scudetto dopo la sfida contro il Cagliari. La città si anima tra celebrazioni e mobilitazioni, rendendo essenziale conoscere le modalità di spostamento. Ecco come muoversi in città in caso di vittoria, tra strade bloccate e mezzi pubblici.

La città di Napoli tra sciopero e festa scudetto: come muoversi in città in caso di vittoria contro il Cagliari. Il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha precettato lo sciopero di venerdì 23 maggio 2025 a causa della partita contro il Cagliari che potrebbe sancire la vittoria dello scudetto. La protesta dei sindacati di base alla quale hanno aderito anche sigle minori, come predisposto nell'ordinanza indirizzata ai lavoratori del Gruppo Fs e delle società partecipate che aderiscono, dovrà terminare a partire dalle 16 fino alla fine del servizio.

