Sciopero dei treni oggi | l’elenco di quelli nazionali garantiti da Trenitalia e Italo A Roma ritardi fino a 90 minuti

Oggi caos nelle stazioni di Roma a causa dello sciopero nazionale dei ferrovie, con ritardi fino a 90 minuti e numerosi treni cancellati. Trenitalia, Italo e Trenord garantiscono solo alcuni servizi, creando disagi per pendolari e viaggiatori. La situazione resta critica, con conseguenze che si estendono su tutta la rete ferroviaria italiana.

Roma, 23 maggio 2025 – È già caos nelle principali stazioni ferroviarie per lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Sono già decine i treni cancellati tra Alta Velocità, a lunga percorrenza e regionali. A Roma Termini si registrano ritardi fino a 90 minuti, più contenuti al momento quelli negli altri principali snodi. L'agitazione, indetta da diverse sigle sindacali, è iniziata all'1 di notte e proseguirà fino alle 23:59. Fasce di garanzia e treni garantiti. Nonostante lo sciopero, sono previste le consuete fasce orarie di garanzia per i servizi minimi essenziali, in particolare per i treni regionali, che dovrebbero circolare regolarmente dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. 🔗Leggi su Quotidiano.net