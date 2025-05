Schianto tra moto e furgone | 37enne ricoverato in elicottero al Ca' Foncello

Venerdì 23 maggio, un grave incidente a Cavaso del Tomba: una moto e un furgone si sono scontrati in via Strade Nuove, causando il ricovero in elicottero del 37enne G.D.T. Questa tragedia si aggiunge alla lunga serie di incidenti che insanguinano le strade della Marca trevigiana, evidenziando la crescente pericolosità del contesto stradale locale.

Non accenna a fermarsi la lunga scia di incidenti sulle strade della Marca trevigiana: alle 7 di questa mattina, venerdì 23 maggio, un grave schianto tra una moto e un furgone è avvenuto in via Strade Nuove a Cavaso del Tomba. Ad avere la peggio nell'impatto è stato G.D.T., motociclista.

