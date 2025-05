Scampia e Secondigliano droga nel cimitero | fermati pusher minorenni

Durante un vasto intervento antidroga nei quartieri di Scampia, Secondigliano e San Pietro a Patierno, sono stati arrestati tre minorenni locali trovati in possesso di sostanze stupefacenti nascoste anche nei luoghi più impensabili, come il cimitero. L'operazione evidenzia la diffusione della droga tra i giovani e l'abilità dei pusher di nascondere il loro illecito traffico ovunque.

Sono tre le persone finite in manette nell'arco di una serie di controlli antidroga nei quartieri di Scampia, Secondigliano e San Pietro a Patierno. Droga in mano a insospettabili, come minorenni, e nascosta ovunque, finanche in un cimitero. E' questo il risultato di un servizio a largo raggio effettuato contemporaneamente dai carabinieri della compagnia Stella .

