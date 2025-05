Sarah mia allieva lavorava per la pace

La giovane vittima dell'attacco di Washington ricordata dal professore, un arabo nato in Israele premiato per l'impegno a favore del dialogo 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sarah, mia allieva, lavorava per la pace"

