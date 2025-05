Sanità sciopero nel settore privato davanti alla Regione Punte dell' 80% agli ospedali riuniti di Forlì

Lo sciopero nel settore privato della sanità in Emilia-Romagna ha riscosso una grande adesione, con punte fino all'80% negli ospedali di Forlì e Bologna. Circa 400 lavoratori hanno manifestato giovedì sotto le torri di Kenzo Tange, chiedendo migliori condizioni e attenzione ai propri diritti. L'evento evidenzia le tensioni e le richieste di questa importante settore regionale.

Una "grandissima adesione" in tante strutture di Bologna, con punte di adesione dell'80% agli ospedali riuniti privati di Forlì. E' il bilancio dello sciopero della sanità privata in Emilia-Romagna, che ha visto giovedì circa 400 lavoratori manifestare sotto le torri di Kenzo Tange a Bologna.

