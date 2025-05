Sanità digitale Oms | regole per salvare salute mentale giovani

L’OMS ha pubblicato un documento che mette in guardia sui rischi digitali per la salute mentale dei giovani. Con l’aumento dell’uso di smartphone, internet e intelligenza artificiale, sono emergenti sfide da affrontare per tutelare il benessere mentale delle nuove generazioni. Ecco le regole suggerite per salvaguardare i giovani in un mondo sempre più digitale.

Dall’OMS arriva un documento che mette in guardia dai rischi che i più giovani, soprattutto loro, corrono in rete e nell’utilizzo di computer, smartphone e intelligenza artificiale. Sanità digitale, Oms: regole per salvare salute mentale giovani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sanità digitale, Oms: regole per salvare salute mentale giovani

Altri articoli sullo stesso argomento

Innovazione, Carellario (Gruppo Maggioli): “Interoperabilità e regole per futuro sanità digitale”

L’innovazione nel carellario del Gruppo Maggioli si concentra su interoperabilità, visione e coraggio, pilastri fondamentali per il futuro della sanità digitale.

Innovazione, Carellario (Gruppo Maggioli): “Interoperabilità e regole per futuro sanità digitale”

La sanità digitale richiede interoperabilità, visione e coraggio per un futuro innovativo. Alessandro Carellario di Gruppo Maggioli sottolinea l'importanza di regole e strumenti avanzati per trasformare il settore, puntando su un ruolo chiave di innovazione e collaborazione per migliorare servizi e integrazione nel sistema sanitario.

Sanità 4.0, a Città della Scienza finestra sul futuro digitale

La sanità 4.0 rappresenta una rivoluzione che unisce innovazione tecnologica e benessere umano. A Città della Scienza, "Finestra sul Futuro Digitale" evidenzia come la digitalizzazione sanitaria possa semplificare la burocrazia, migliorare l'accesso alle cure e avvicinare i servizi ai reali bisogni dei pazienti, trasformando il sistema sanitario in un alleato quotidiano.