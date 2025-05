Salvini cerca lo scontro aperto con Mattarella ma i suoi alleati non hanno intenzione di seguirlo

Matteo Salvini mira a uno scontro diretto con Mattarella sul decreto Infrastrutture, ma i suoi alleati di centrodestra mostrano reticenza. La disputa riguarda la decisione di rimuovere una norma per semplificare i controlli antimafia sul Ponte sullo Stretto. La tattica di Salvini potrebbe infatti creare tensioni all’interno della coalizione, che potrebbe non supportare questa nuova intemperanza.

Sul decreto Infrastrutture Matteo Salvini cerca lo scontro aperto con il Quirinale, che lo ha costretto a rimuovere una norma che puntava a semplificare i controlli antimafia per il Ponte sullo Stretto. Ma non √® detto che gli alleati di centrodestra lo seguiranno nella sua nuova crociata. 🔗 Leggi su Fanpage.it ¬© Fanpage.it - Salvini cerca lo scontro aperto con Mattarella, ma i suoi alleati non hanno intenzione di seguirlo

Approfondisci con questi articoli

Mes, resta il veto italiano. E Salvini cerca lo scontro in Ue

L'Italia si trova in una posizione di crescente irrilevanza nel contesto europeo, evidenziata dall'assenza di Giorgia Meloni nei dibattiti cruciali, come quelli sulla guerra in Ucraina.

Governo, Salvini: nessuno scontro politico su dl infrastrutture

Il vicepremier Matteo Salvini, parlando al convegno al Senato, ha chiarito che non ci sono conflitti politici riguardo al decreto infrastrutture, previsto per il Consiglio dei ministri.

Tensione in diretta tra Bruzzone e Matano: è scontro aperto (VIDEO)

In un clima di forte tensione, la trasmissione "La vita in diretta" ha visto un acceso scontro tra la giornalista Giulia Bruzzone e il conduttore Alberto Matano.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mes, resta il veto italiano. E Salvini cerca lo scontro in Ue; Ponte sullo Stretto, scontro tra Salvini e Quirinale sui controlli antimafia: la norma salta dal decreto, la; La fascistizzazione della Lega. E Fdi aspetta Salvini alle urne; Ponte sullo Stretto, il Quirinale stoppa il decreto di Salvini: via le deroghe all‚Äôantimafia, scontro con la Lega. 🔗Ne parlano su altre fonti

Salvini cerca lo scontro aperto con Mattarella, ma i suoi alleati non hanno intenzione di seguirlo

Segnala fanpage.it: Sul decreto Infrastrutture Matteo Salvini cerca lo scontro aperto con il Quirinale, che lo ha costretto a rimuovere una norma che puntava a semplificare ...

Salvini: ‚ÄúPer il Ponte stessi controlli antimafia del Morandi. Non penso che Quirinale sia contro‚ÄĚ

msn.com scrive: "Matteo Salvini sta costruendo il suo Ponte sullo Stretto facendosi beffe della legalità e a spese della sicurezza stradale dei cittadini di tutto il resto d'Italia", le parole di Riccardo Magi, di ...

Stop del Colle sul Ponte: non indebolire i controlli, ma Salvini va allo scontro

repubblica.it scrive: Il Quirinale: ‚ÄúLa legge contempla già norme antimafia rigorose‚ÄĚ ma il vicepremier insiste: ‚ÄúDeciderà il Parlamento‚ÄĚ. Gelo degli alleati ...