Salerno oltre un milione di euro in cause perse | il Comune paga il conto

A Salerno, il Comune si appresta a pagare oltre un milione di euro in cause perse. La Giunta ha approvato all’unanimità il riconoscimento di debiti fuori bilancio per 1.280.804,44 euro, evidenziando come l’ordinaria amministrazione si debba spesso piegare a spese obbligate. Una cifra che sottolinea le sfide legali e finanziarie dell’ente locale.

A Palazzo di Città, l’ordinaria amministrazione si piega ancora una volta all’eccezione della spesa obbligata. La Giunta comunale di Salerno ha approvato all’unanimità la proposta di riconoscimento di una serie di debiti fuori bilancio per un importo complessivo pari a 1.280.804,44 euro. La cifra. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salerno, oltre un milione di euro in cause perse: il Comune paga il conto

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Umbria, Francesco Filipponi: “Oltre un milione di euro per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati”

Il consigliere regionale del Partito Democratico, Francesco Filipponi, ha annunciato un investimento di oltre un milione di euro per il 2024-2025, mirato al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati in Umbria.

Piscina comunale, nuovi lavori per oltre un milione di euro

La piscina comunale del Murialdo si prepara a un importante rinnovamento grazie a un nuovo lotto di lavori del valore di oltre un milione di euro.

La fiera è in ottima salute: utile oltre il mezzo milione di euro

La fiera di Pordenone sta attraversando un periodo prospero, come dimostra l'ultimo bilancio con un utile di 551.

Approfondimenti da altre fonti

Pioggia di fondi dalla Regione Campania: 30 milioni per il turismo e la cultura nel Salernitano; Battipaglia: al via il rifacimento delle strade per 1,5 milioni; Edilizia residenziale pubblica: a Cascina investiti oltre un milione di euro in tre anni; Centri storici e santuari. Milioni di euro dalla Regione Campania per i comuni salernitani, tra cui Teggiano. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Centri storici e santuari. Milioni di euro dalla Regione Campania per i comuni salernitani, tra cui Teggiano

Come scrive ondanews.it: A beneficiare dei finanziamenti, tra gli altri, il Comune di Teggiano che riceverà 1,8 milioni di euro per il ripristino dei sentieri che conducono al centro storico mentre a quello di Sala Consilina ...

Comprare casa a Salerno, Torrione-Pastena-Mariconda il quartiere più richiesto

Segnala quifinanza.it: Per comprare casa a Salerno i prezzi medi al mq vanno dagli oltre 3000 euro del Centro ai 1600 euro delle Frazioni Alte, ma il quartiere più richiesto è Torrione-Pastena-Mariconda ...

Salerno, è attivo il primo impianto Rienergy che tratta i reflui dei bufali

Da msn.com: Al via anche il secondo impianto di Albanella, con investimenti in totale di 60 milioni. Prevista la poroduzione di biometano e di bioconcimi ...