Salerno 55enne trovata morta nella vasca da bagno | indagini anche per omicidio

Una donna di 55 anni residente a Fisciano, in Salerno, è stata trovata uccisa nella vasca da bagno, con indagini in corso anche per omicidio. L’allarme è scattato ieri pomeriggio, allertato dai colleghi, e attualmente si stanno esaminando tutte le ipotesi sul tragico episodio accaduto in località Soccorso.

(Adnkronos) – Una donna è stata trovata morta nella vasca da bagno in una pozza di sangue: non è esclusa ipotesi omicidio. Sono in corso le indagini sulla morte di una 55enne residente in località Soccorso a Fisciano (Salerno). L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri ed è stato dato dai colleghi di lavoro, che . L'articolo Salerno, 55enne trovata morta nella vasca da bagno: indagini anche per omicidio proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Salerno, 55enne trovata morta nella vasca da bagno: indagini anche per omicidio

