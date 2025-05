Sabato i funerali di Giuseppe Godi il ciclista investito a Gozzano

Sabato si terranno i funerali di Giuseppe Godi, il ciclista investito a Gozzano. 65 anni, noto come Josè, stava tornando a casa in bici dopo una giornata di lavoro da fotografo. L’incidente, avvenuto sabato 17 maggio, ha spezzato la sua vita: Godi è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale.

Saranno celebrati sabato i funerali di Giuseppe Godi. Il 65enne, da tutti chiamato Josè, è stato investito nella serata di sabato 17 maggio mentre stava tornando a casa in bicicletta dopo aver chiuso il suo studio da fotografo a Gozzano. Godi è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale a. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Sabato i funerali di Giuseppe Godi, il ciclista investito a Gozzano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sabato i funerali di Giuseppe Godi, i ciclista investito a Gozzano

Sabato si terranno i funerali di Giuseppe Godi, conosciuto come Josè, investito mortalmente mentre tornava a casa in bicicletta a Gozzano.

Cesano Maderno, Sandra viveva a pochi metri dal passaggio a livello, funerali sabato

Sabato si svolgeranno i funerali di Sandra Bolog, la tragica giovane di soli 14 anni deceduta a Cesano Maderno, investita da un treno al passaggio a livello di Corso Libertà.

Giuseppe è scomparso da sabato pomeriggio, l'appello dei familiari: "Aiutateci a ritrovarlo"

Giuseppe Autrù è scomparso da sabato pomeriggio, e i familiari sono in grande apprensione. L’ultima volta è stato visto alle 14 di sabato 17 maggio, indossando pantaloni beige e una maglietta azzurra a mezze maniche.

Ne parlano su altre fonti

Investito in bici a Gozzano, morto il fotografo Giuseppe Godi

Come scrive ecorisveglio.it: Un ciclista è stato investito ed ucciso la sera di ieri, sabato, a Gozzano. Un fotografo di 65 anni ha perso la vita investito da un'auto mentre tornava a casa in bicicletta dopo avere concluso la gio ...