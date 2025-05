Sabato i funerali di Giuseppe Godi i ciclista investito a Gozzano

Sabato si terranno i funerali di Giuseppe Godi, conosciuto come Josè, investito mortalmente mentre tornava a casa in bicicletta a Gozzano. Il 65enne, ex fotografo, è deceduto poco dopo il ricovero all’ospedale. La tragica perdita ha colpito profondamente la comunità, che si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Saranno celebrati sabato i funerali di Giuseppe Godi. Il 65enne, da tutti chiamato Josè, è stato investito nella serata di sabato 17 maggio mentre stava tornando a casa in bicicletta dopo aver chiuso il suo studio da fotografo a Gozzano. Godi è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale a. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Sabato i funerali di Giuseppe Godi, i ciclista investito a Gozzano

Investito in bici a Gozzano, morto il fotografo Giuseppe Godi

Segnala ecorisveglio.it: Un ciclista è stato investito ed ucciso la sera di ieri, sabato, a Gozzano. Un fotografo di 65 anni ha perso la vita investito da un'auto mentre tornava a casa in bicicletta dopo avere concluso la gio ...