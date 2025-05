RUN2U 16a Puntata | la storia di Giorgio Calcaterra Re delle 100 km e Recordman dell’Ultrarunning

Nella 16ª puntata di RUN2U, esploriamo la straordinaria carriera di Giorgio Calcaterra, re delle 100 km e recordman dell’ultrarunning. Con 3 titoli mondiali e 12 vittorie al Passatore, Calcaterra è un’icona delleultrarunning. Ascolta la sua storia di passione, tenacia e successi che lo hanno consacrato come “Re Giorgio”.

Giorgio Calcaterra, icona dell’ultrarunning, ha dominato il mondo delle 100 km con 3 titoli mondiali e 12 vittorie consecutive alla 100 km del Passatore, un’impresa che lo ha consacrato come “Re Giorgio”. In questa puntata di RUN2U, Calcaterra ci racconta la sua incredibile carriera, fatta di passione, determinazione e record impressionanti. Un’intervista esclusiva che ogni runner non può perdere! Ma la puntata non finisce qui! Con lui, anche Sara Pastore, altra grande protagonista dell’ultrarunning, fresca di un fantastico risultato alla Nove Colli Running di Cesenatico 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - RUN2U 16a Puntata: la storia di Giorgio Calcaterra, Re delle 100 km e Recordman dell’Ultrarunning

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

RUN2U 16a Puntata: la storia di Giorgio Calcaterra, Re delle 100 km e Recordman dell’Ultrarunning

Nella sedicesima puntata di RUN2U, scopriamo la straordinaria storia di Giorgio Calcaterra, leggenda dell'ultrarunning e re delle 100 km.

La storia di Salvatore Carnevale e la sua lotta per i diritti dei lavoratori al centro di una pièce teatrale

Arezzo, 13 maggio 2025 – A settant'anni dall'assassinio di Salvatore Carnevale, simbolo delle lotte per i diritti dei lavoratori, la pièce teatrale "Non era santo ma i miracoli faceva – Salvatore Carnevale" rivive le sue battaglie.

Notti prima degli esami | A Martina Franca cinque lezioni per prepararsi alla maturità All'Ospedaletto di Martina Franca cinque incontri gratuiti di ripasso, tenuti da docenti di Fisica, Filosofia, Storia, Matematica e Letteratura

Preparati alla maturità con le "Notti Prima degli Esami" a Martina Franca! Dal 15 maggio, ogni giovedì alle 18:00, partecipa a cinque incontri gratuiti presso l’Ospedaletto di Martina Franca.

Le notizie più recenti da fonti esterne

RUN2U 16a Puntata: la storia di Giorgio Calcaterra, Re delle 100 km e Recordman dell'Ultrarunning; RUN2U 16a Puntata | la storia di Giorgio Calcaterra Re delle 100 km e Recordman dell’Ultrarunning; Roma day 12 e 13: Sinner si arrende ad Alcaraz; Roma day 11: Sinner il gladiatore. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

RUN2U 16a Puntata: la storia di Giorgio Calcaterra, Re delle 100 km e Recordman dell’Ultrarunning

Secondo oasport.it: Giorgio Calcaterra, icona dell’ultrarunning, ha dominato il mondo delle 100 km con 3 titoli mondiali e 12 vittorie consecutive alla 100 km del Passatore, ...

RUN2U: Ilaria Bergaglio, atleta della Nazionale di Ultrarunning, l’instancabile delle distanze

Da oasport.it: Ilaria Bergaglio, classe 1981, scopre la corsa a 28 anni e conquista la maglia della Nazionale con talento e determinazione. Seguita da Monica Casiraghi, ...