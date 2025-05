Rosanna Lambertucci in lacrime | Ho perso 5 figli prima di avere Angelica Elisa è sepolta accanto al papà

Rosanna Lambertucci spezza il silenzio tra le lacrime, rivelando di aver perso cinque figli prima di Angelica. Elisa è sepolta accanto al padre. La maternità in età avanzata è al centro della nuova puntata di "La volta buona", ospiti nel salottino di Caterina Balivo, che condividono storie di dolore e speranza, offrendo un intenso spaccato di resilienza e amore.

La maternità in età avanzata, questo il tema della nuova puntata di La volta buona. Nel salottino di Caterina Balivo tanti gli ospiti che hanno ricordato la loro esperienza con le.

