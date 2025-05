Roma Primavera stabilito l’avversario in semifinale | ostacolo Fiorentina per Falsini

Dopo aver archiviato la regular season, la Roma Primavera si prepara alle semifinali, con l’obiettivo di superare la Fiorentina e riscattare la finale persa contro il Sassuolo. La sfida si preannuncia difficile, ma i giallorossi sono determinati a raggiungere la finale e scrivere una nuova pagina di successo nel loro percorso.

Archiviata la regular season, la Roma Primavera è da qualche giorno focalizzata sull’obiettivo playoff, per cercare di vendicare la sconfitta in finale del passato campionato, quando ad imporsi fu il Sassuolo. Prima di pensare all’ultimo atto ci sarà però da conquistarlo, con i giallorossi che si sono qualificati direttamente alla semifinale e che da stasera conoscono il proprio avversario. La formazione di Falsini se la vedrà con la Fiorentina, che ha eliminato la Juventus nella sfida andata in scena allo Stadio Curva Fiesole. 🔗 Leggi su Sololaroma.it