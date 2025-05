Roma Burdisso | Mai nulla di concreto per il mio ritorno Gasperini adatto alla piazza

Nicolas Burdisso, ex difensore della Roma, ripercorre i suoi anni giallorossi, esprimendo il suo rammarico per i trofei mancati. Ricorda i momenti intensi e le sfide affrontate, sottolineando come avrebbe meritato di più. Nel frattempo, il club attende novità sul suo ritorno, con Gasperini considerato adatto alla piazza, mentre nulla di concreto si è ancora concretizzato.

Nicolas Burdisso ha lasciato un ottimo ricordo ai tifosi della Roma. Ai microfoni del Corriere dello Sport, l’ex difensore argentino ha ripercorso i suoi anni con la maglia giallorossa: “ Nessun trofeo? È uno dei miei grandi rimpianti. Due volte secondi e due finali di Coppa Italia perse. Meritavamo di vincere qualcosa. Ma la Roma tornerà a vincere “. Sulla possibilità di tornare alla Roma come dirigente: “ Voglio essere chiaro: non c’è stato nulla di concreto. Certo, ho un bel rapporto con Daniele, come con Luis Enrique, con Spalletti, Gasperini e Mourinho, altri allenatori con i quali ho lavorato “. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Burdisso: “Mai nulla di concreto per il mio ritorno. Gasperini adatto alla piazza”

