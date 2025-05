Roma 90 minuti per il sogno Champions | tutto si decide a Torino

Roma sogna la Champions: tutto si decide a Torino. Domenica alle 20:45, allo stadio Olimpico Grande Torino, i giallorossi affrontano il Torino in una sfida decisiva. Una notte di emozioni e speranze, dove il destino europeo può pendere da un risultato. I tifosi vivranno un'ultima occasione per credere nel sogno e scrivere il futuro della loro squadra.

L’ultimo ballo è alle porte. Domenica sera alle 20:45, allo stadio Olimpico Grande Torino, la Roma affronterà il Torino in quella che potrebbe rivelarsi la partita più importante della stagione. Con un occhio rivolto al campo e l’altro sugli schermi, i tifosi giallorossi vivranno una serata ad altissima tensione, sperando in una combinazione di risultati che possa aprire le porte della Champions League dopo sei anni di assenza. Champions, Europa League o Conference? Tutto ancora possibile. I giallorossi sono attualmente quinti con 66 punti, a una sola lunghezza dalla Juventus, che chiuderà il campionato al Penzo contro il Venezia di Di Francesco. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, 90 minuti per il sogno Champions: tutto si decide a Torino

