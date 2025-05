Roland Garros Errani eliminata | Finisce la mia carriera nel singolare

Sara Errani si è ufficialmente congedata dal singolare al Roland Garros, segnando la fine della sua carriera in questa disciplina. Dopo aver annunciato il ritiro durante gli Internazionali d’Italia, l’ultima partita della tennista italiana si è conclusa con una sconfitta contro Friedsam nel secondo turno delle qualificazioni. Un addio simbolico che chiude un’importante esperienza nel circuito.

(Adnkronos) – E’ finita al Roland Garros la carriera in singolare di Sara Errani. La tennista azzurra, che aveva preannunciato l’addio al singolare durante gli Internazionali d’Italia, ha giocato il suo ultimo match, battuta dalla tedesca Friedsam in tre set nel secondo turno delle qualificazioni dello Slam parigino. Un’uscita di scena che Sara ha accompagnato con una lunga lettera pubblicata su Instagram. “Parigi, 22 Maggio 2025, non so da dove iniziare.non riesco a smettere di piangere per il dispiacere: oggi è stata la mia ultima partita di singolo a tennis. 🔗 Leggi su Seriea24.it