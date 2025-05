Roland Garros Errani eliminata | Finisce la mia carriera nel singolare

Sara Errani ha ufficialmente concluso la sua carriera nel singolare al Roland Garros, dopo la sconfitta al secondo turno delle qualificazioni contro Friedsam. L'azzurra, annunciando già il passo d'addio durante gli Internazionali d’Italia, chiude così un percorso ricco di successi e emozioni nel tennis internazionale.

(Adnkronos) – E' finita al Roland Garros la carriera in singolare di Sara Errani. La tennista azzurra, che aveva preannunciato l'addio al singolare durante gli Internazionali d'Italia, ha giocato il suo ultimo match, battuta dalla tedesca Friedsam in tre set nel secondo turno delle qualificazioni dello Slam parigino. Un'uscita di scena che Sara ha accompagnato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sara Errani si congeda dal singolare al Roland Garros, segnando la fine della sua carriera in questa disciplina.

Tabellone qualificazioni femminili Roland Garros 2025: Errani, Brancaccio e Stefanini alla ricerca del main draw

È stato sorteggiato il tabellone di qualificazione femminile di Roland Garros 2025. Tre italiane, Errani, Brancaccio e Stefanini, cercano di conquistare il main draw del prestigioso Slam parigino.

Sara Errani si ritira dal singolare al Roland Garros dopo il match contro Friedsam

Roland Garros 2025 - Sara Errani termina la sua carriera in singolare, "Sarita" lo annuncia con una toccante lettera su Instagram

