Rkomi torna con il nuovo album "Decrescendo", tra canzoni e collaborazioni. Dopo il contrastato Sanremo, che ha lasciato un’impronta forte negli ascoltatori, l’artista riprende temi e spirito della sua performance, creando un viaggio emozionale e introspectivo. "Decrescendo" mira a raccontare le sfumature dell’animo, tra musica e parole, consolidando la sua presenza nella scena musicale italiana.

Reduce da un Sanremo che, nonostante non lo abbia premiato in termini di classifica, gli ha permesso di rimanere nella testa e nel cuore degli ascoltatori, Rkomi torna a fare musica con decrescendo. Un album che riprende il testo della sua canzone sanremese e che punta a trasportarci in un viaggio intimo attraverso ricordi, esperienze di vita e tante collaborazioni con amici di vecchia data. Rkomi pubblica “decrescendo.”, il nuovo album. Se con Il ritmo delle cose, Rkomi ha cercato di avvicinare il pubblico di Sanremo 2025 a un concetto intenso probabilmente apprezzato, almeno al principio, per metà, con il suo nuovo album il cantante rincara la dose. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Rkomi, il nuovo album è decrescendo. Canzoni e collaborazioni

