Rivoluzione Juve addio alla stella | Sacrificato con Conte

Emanuel Gamba, giornalista de La Repubblica, analizza la rivoluzione in casa Juventus, evidenziando l'addio alla Stella e il sacrificio con Conte. Nel suo intervento a Juve Zone, fa il punto sul reparto offensivo, sulle recenti scelte di mercato e su da chi ripartire per il futuro bianconero, tra tensioni, cambiamenti e nuove strategie.

Le dichiarazioni del giornalista, che fa il punto della situazione sul reparto offensivo della squadra bianconera: ecco da chi ripartire Intervenuto ai microfoni di Juve Zone, Emanuel Gamba, giornalista de La Repubblica ha fatto il punto sul calciomercato bianconero. Sono davvero tanti i temi trattati con il collega, che si è soffermato anche sull’attacco bianconero. Juve, addio alla stella: “Sacrificato con Conte” (LaPresse) – Calciomercato.it Un attacco che potrebbe essere rivoluzionato, vista la partenza, sempre più certa, di Dusan Vlahovic: “ Quella dell’attaccante è una ricerca su cui la Juventus è ancora molto indietro – afferma Gamba al programma YouTube di Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Rivoluzione Juve, addio alla stella: “Sacrificato con Conte”

Altri articoli sullo stesso argomento

Intreccio Inter-Juve: Bastoni e non Yildiz, addio Serie A

Alessandro Bastoni e Kenan Yildiz si trovano al centro di un intreccio di mercato che coinvolge anche Milan e Atalanta.

Vlahovic è sempre più destinato all’addio alla Juve: ha mercato in questi due campionati, ma c’è un fattore che spaventa i potenziali acquirenti! La situazione

Dusan Vlahovic è sempre più vicino all'addio alla Juventus. Nonostante l'interesse manifestato da club di due importanti campionati, un fattore scottante frena le trattative.

Evra: "Alla Juve ho visto giocatori piangere per gli allenamenti. L'addio di Dybala? Aveva problemi con Allegri"

Patrice Evra, ex difensore della Juventus, ha svelato retroscena sorprendenti in un'intervista su YouTube.

Se ne parla anche su altri siti

Juventus, altra rivoluzione: l'addio di Calvo, la promozione di Chiellini, il futuro di Giuntoli, il nuovo allenatore

Secondo corriere.it: Il dirigente, uno dei pochi superstiti dell'Era Agnelli, saluta destinazione Aston Villa, dove ricoprirà il ruolo di Ceo. L'ex difensore avrà maggiori responsabilità, mentre tutto il resto è legato al ...

Juve, possibile rivoluzione: dall’allenatore, alla dirigenza al mercato. I possibili scenari

Segnala msn.com: Un bomber e un difensore le priorità del mercato, ma la Signora ha già impegnato 65 milioni di euro per le rate e per i riscatti dei calciatori già in rosa ...

“La società lo ha bocciato”: Giuntoli, c’è la data dell’addio | Ennesima rivoluzione Juve

Lo riporta interdipendenza.net: La Juventus si prepara all'ennesima rivoluzione: Giuntoli è pronto a lasciare Torino ,la società non crede più in lui ...