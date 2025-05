Rivelazioni informali artisti emergenti in mostra nella sede di Banca Investis a Torino

Nel cuore di Torino, presso la sede di Banca Investis, prende vita la mostra "Rivelazioni informali", dove artisti emergenti dimostrano come il talento possa trasmettere emozioni nonostante le distanze tra finanza e arte. Un viaggio tra innovazione e creatività, un incontro inaspettato che celebra la forza espressiva degli artisti contemporanei in un contesto insolito e affascinante.

Un connubio inaspettato e affascinante prende vita nel cuore di Torino, nell'elegante sede di Banca Investis, in via San Dalmazzo 15. Due mondi solo apparentemente distanti, quello della finanza e quello dell'arte contemporanea, si incontrano grazie alla mostra "Rivelazioni informali" promossa da.

