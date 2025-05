Rissa per il posto letto nel condominio abbandonato | in sette denunciati dai carabinieri

Sette persone sono state denunciate dai carabinieri di Bernareggio a Carnate, dopo una rissa per il posto letto in un condominio abbandonato. Spamiva di spazi abusivi, la disputa è degenerata fino all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno identificato e denunciato gli aggressori per occupazione abusiva. Un episodio che mette in luce problematiche di illegalità e insediamenti irregolari.

Hanno litigato per spartirisi gli spazi abusivi all'interno di un edificio abbandonato, finchĂ© sul posto non sono arrivati i carabinieri che li hanno denunciati per occupazione abusiva. E' successo mercolodì a Carnate, dove i militari di Bernareggio, insieme ai colleghi della Sezione Radiomobile.

