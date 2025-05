Rinvio del confronto a Palazzo Chigi con i sindacati sull' emergenza ex Ilva

Nuovo rinvio per il duello tra sindacati e governo sull'emergenza ex Ilva. La discussione, già posticipata al 27 maggio, è stata ulteriormente spostata a lunedì 9 giugno, coinvolgendo ancora una volta il tavolo permanente a Palazzo Chigi. La situazione resta tesa, mentre le parti attendono di trovare soluzioni per tutelare i produttori e i lavoratori.

Nuovo rinvio per il confronto a Palazzo Chigi con i sindacati per l' emergenza sull'ex Ilva. La Presidenza del Consiglio ha comunicato alle organizzazioni dei metalmeccanici che la prossima riunione del "tavolo permanente", già una volta rinviata al 27 maggio, slitta ancora a lunedì 9 giugno, alle ore 18:00, "al fine di acquisire elementi di valutazione più compiuti e tenuto conto degli impegni congressuali e internazionali di talune delle organizzazioni sindacali"

