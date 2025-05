Rinnovo CCNL Scuola 2022 24 Aran vuole chiudere entro agosto | aumenti non in linea con l’inflazione

Il rinnovo del CCNL scuola 2022-24 è al centro delle trattative tra Aran e sindacati, con l’obiettivo di chiudere entro agosto per garantire gli aumenti stipendiali già da novembre 2025. Tuttavia, gli aumenti proposti non sono in linea con l’inflazione, creando tensioni e incertezze sui tempi e sui contenuti dell’accordo.

Il CCNL scuola 202224 è al centro delle trattative tra l'Aran e i sindacati. L'obiettivo è ambizioso: chiudere l'accordo prima di agosto per consentire l'erogazione degli aumenti stipendiali già da novembre 2025. In caso contrario, i tempi si allungherebbero fino ai primi mesi del 2026.

Rinnovo CCNL 2022/24, Anief chiede più equità: ‘Adeguare gli stipendi e introdurre i buoni pasto al personale’

Il sindacato Anief, in vista del tavolo di confronto con l'Aran del 28 maggio, sottolinea l'importanza di equità nel rinnovo del CCNL 2022/24.

Rinnovo CCNL 2022/24: trattativa su aumenti e buoni pasto, prossimo incontro il 28 maggio

La trattativa per il rinnovo del CCNL 2022/2024 coinvolge circa 1,2 milioni di lavoratori della scuola, tra cui docenti, dirigenti e personale Ata.

CCNL 2022/24: Mef e MiM bloccano gli emendamenti Anief, a rischio la firma del sindacato sul rinnovo

Il MEF e il MIM hanno bloccato gli emendamenti di Anief sul CCNL 2022-24, mettendo a rischio la firma del sindacato sul rinnovo.

