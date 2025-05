Riesce ad eludere i controlli alla frontiera blitz in città | preso ed espulso

Mercoledì 21, le forze dell’ordine hanno condotto un servizio congiunto per contrastare il sistema di elusione dei controlli alla frontiera. Nonostante le misure, alcuni soggetti sono riusciti a sfuggire ai controlli, evidenziando l’attenzione continua nel territorio, in particolare nelle zone di parcheggio, per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative.

Ancora controlli sul territorio. Nel pomeriggio di mercoledì 21 si è svolto un nuovo servizio congiunto delle forze dell’ordine durante il quale si è prestata particolare attenzione alle zone ove insistono le principali aree di parcheggio, dove si sono registrate maggiori criticità legate ai. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Riesce ad eludere i controlli alla frontiera, blitz in città: preso ed espulso

Leggi anche questi approfondimenti

Riesce ad eludere i controlli alla frontiera, blitz in città: preso ed espulso

Mercoledì 21, le forze dell'ordine hanno condotto un importante servizio congiunto, concentrandosi sulle aree di parcheggio più critiche.

Donna accusa malore al volante ma riesce ad accostare: salvata da una pattuglia di vigili urbani fuori servizio. L’episodio a Roma lungo la via Ostiense

Una donna di 58 anni ha accusato un malore mentre guidava lungo via Ostiense a Roma, rischiando una tragedia.

Donna accusa malore al volante ma riesce ad accostare: salvata da una pattuglia di vigili urbani fuori servizio. L’episodio a Roma lungo la via Ostiense

Lunedì mattina, lungo via Ostiense a Roma, una donna di 58 anni ha accusato un malore mentre era al volante, rischiando una tragedia.

Piantedosi: "Gli scafisti volevano eludere controlli, sos alle 4"

Video Piantedosi: "Gli scafisti volevano eludere controlli, sos alle 4" Video Piantedosi: "Gli scafisti volevano eludere controlli, sos alle 4"

Su questo argomento da altre fonti

Riesce ad eludere i controlli alla frontiera, blitz in città: preso ed espulso; Cercano di eludere i controlli gettando la droga dal finestrino dell’auto; Bronte, controlli a tappeto dei carabinieri: sequestri, sanzioni e patenti ritirate; Fare gli abbaglianti per segnalare un posto di blocco è vietato: ecco che cosa si rischia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sale sull'aereo per Amsterdam, ma non ha il biglietto

Riporta tio.ch: Una donna è riuscita a eludere i controlli di sicurezza dell'aeroporto di Zurigo. E non si tratta di un caso isolato ...