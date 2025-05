Riccione aderisce alla mobilitazione 24 maggio - 50 mila sudari per Gaza lenzuoli bianchi sui palazzi

Il Comune di Riccione aderisce alla campagna nazionale “24 maggio - 50 mila sudari per Gaza”, con l’esposizione di lenzuoli bianchi sui palazzi. Un gesto simbolico e non violento per commemorare le oltre 50 mila vittime civili del conflitto nella Striscia di Gaza, tra cui molte donne, bambini e operatori umanitari. Un’opportunità di solidarietà e riflessione per tutta la comunità.

Il Comune di Riccione aderisce alla campagna nazionale "24 maggio - 50 mila sudari per Gaza", un'iniziativa simbolica e non violenta volta a commemorare le oltre 50 mila vittime civili del conflitto nella Striscia di Gaza, tra cui migliaia di bambini, donne e operatori umanitari. In segno di.

