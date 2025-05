Ribera | decarbonizzazione mercato gas e formazione giovani per competitività UE

Ribera sottolinea l'importanza della decarbonizzazione del mercato del gas e della formazione dei giovani come priorità per rafforzare la competitività dell'UE. La Commissione europea si impegna a coniugare obiettivi climatici e crescita economica, promuovendo un futuro sostenibile e innovativo attraverso politiche mirate e investimenti strategici, guidando la transizione verso un'economia più verde e resiliente.

La Commissione europea si impegna a coniugare gli obiettivi di decarbonizzazione con la necessità di rispettare i target climatici, garantendo al contempo la competitività delle imprese. Tale percorso, esprime in maniera chiara la vicepresidente esecutiva per la Transizione pulita, giusta e competitiva, Teresa Ribera, che ha spiegato con passione le priorità stabilize dal mandato europeo.

