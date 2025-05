Ribassi sui carburanti | gasolio in calo benzina in rialzo secondo Staffetta Quotidiana

Ribassi sui carburanti con il gasolio in calo per il sesto giorno consecutivo nel Mediterraneo, mentre la benzina registra un rialzo secondo Staffetta Quotidiana. IP aumenta di 1 centesimo al litro sui prezzi consigliati, offrendo un aggiornamento importante sui trend del mercato. La situazione evidenzia un momento di fluttuazioni significative negli costi dei carburanti a livello nazionale e internazionale.

Si rivedono i ribassi sulla rete carburanti, dopo il sesto calo consecutivo del gasolio in Mediterraneo. Sulla benzina invece si registra un rialzo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP è salita di 1 centesimo al litro sui prezzi consigliati della benzina ed è scesa di 5 millesimi sul gasolio. Per Tamoil registriamo un ribasso di un centesimo sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,703 eurolitro (invariato, compagnie 1,708, pompe bianche 1,693), diesel self service a 1,603 eurolitro (invariato, compagnie 1,611, pompe bianche 1,588). 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ribassi sui carburanti: gasolio in calo, benzina in rialzo secondo Staffetta Quotidiana

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ribassi carburanti: sesto calo del gasolio in Mediterraneo, benzina in rialzo

Dopo il sesto calo consecutivo del gasolio nel Mediterraneo, si registrano nuovi ribassi sulla rete carburanti, mentre il prezzo della benzina registra un leggero rialzo, con aumenti di 1 centesimo al litro secondi Staffetta Quotidiana.

Prezzi Carburanti: Rialzo Quotazioni e Calo delle Medie Nazionali

Dopo un secondo aumento consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati, i prezzi consigliati dai principali marchi mostrano segnali di crescita.

Prezzo dei carburanti ancora in calo: la benzina self a 1,694 euro, il diesel a 1,584

Dopo un secondo rialzo consecutivo dei prodotti raffinati, i listini dei principali marchi mostrano un incremento, mentre le medie nazionali dei prezzi alla pompa di benzina e gasolio continuano a calare.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Riordino accise carburanti, tour tra i nuovi prezzi a Firenze: calo soft per la benzina; Allineamento delle accise, Consumatori: sale il gasolio, ribassi minimi per la benzina; Benzina più conveniente grazie al taglio delle accise dal 15 maggio; Su mancato calo prezzi alla pompa scatta esposto a 104 Procure della Repubblica. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ribassi carburanti: sesto calo del gasolio in Mediterraneo, benzina in rialzo

Si legge su msn.com: Dopo sei cali consecutivi del gasolio, si registra un aumento della benzina. Ecco i dati di Staffetta Quotidiana.

Prezzi carburanti in calo: benzina e gasolio in ribasso secondo il Ministero delle Imprese

Segnala quotidiano.net: Tornano subito a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati, continuano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa ... pompe bianche 1,692), gasolio self service a 1,590 euro/litro ...

Caos carburanti: riallineate le accise, ma se il gasolio aumenta, la benzina non cala

Scrive altovicentinonline.it: Il decreto interministeriale entrato in vigore lo scorso 15 maggio ha disposto il “riallineamento delle accise”, prevedendo la riduzione dell’aliquota applicata alla benzina di 1,50 centesimi di euro ...